— С Анатолием Тимощуком у нас все продолжается, эти конфликты все еще не окончены. Он просто затягивает все судебные процессы. Выиграть их он не может, поэтому затягивает. Это специальная технология. Они придумывают какие-то феерические шоу.
Суть спора всегда одна и та же: дети — как инструмент. Он всегда пытается использовать детей против меня. Дети растут, живут в социуме и уже нельзя пробовать делать из них каких-то ненормальных. Я думаю, что это упирается в материальное. Его задача, чтобы Наде и детям не досталось ни единого евро, — рассказала Навроцкая в интервью footballua.tv
41-летний Тимощук в годы карьеры выступал за "Волынь", "Шахтер", "Зенит", "Баварию" и "Кайрат".
У Тимощука от брака с Навроцкой две дочери.
Экс-жена Тимощука: суды продолжаются. Его задача, чтобы мне и детям не досталось ни единого евро
Надежда Навроцкая, бывшая жена тренера "Зенита" Анатолия Тимощука, рассказала о судебных разбирательствах с бывшем мужем.
Фото: Getty Images
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