"Чтобы здоровые футболисты хорошо подготовились к возобновлению сезона после такой паузы, нужно минимум 3–4 недели. Все-таки впереди осталось восемь туров, и это немало. А игрокам, у которых есть какие-то старые травмы, нужно еще больше времени. По сути, командам предстоит заново готовиться к сезону", — приводят слова Лю "Известия".
Напомним, что в настоящий момент российская Премьер-лига приостановлена из-за пандемии коронавируса. Все ведущие европейские лиги также находятся на паузе.
В чемпионате сыграно 22 тура. Лидирует питерский "Зенит".
На сегодняшний день в России выявлено 87 147 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 794 человека погибло.
Общее число зараженных во всем мире превысило отметку в 3 000 000 человек. 211 710 человек погибло.
Доктор Лю рассказал, сколько времени понадобится игрокам для набора формы после паузы из-за коронавируса
Экс-врач московского "Спартака" Лю Хуншен сообщил, за какое время футболисты наберут игровую форму, утраченную в период паузы из-за коронавируса.
Фото: ФК "Спартак"
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