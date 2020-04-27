Капитан "Ахмата" Иванов: перед началом сезона была задача попасть в еврокубки

Капитан "Ахмата" Олег Иванов рассказал, какие задачи были поставлены перед грозненским клубом в начале текущего сезона РПЛ.

Фото: ФК "Ахмат"

"Главная задача на сезон — сохранить место в РПЛ? Конечно, нужно быть реалистами. Я мог бы сказать, что мы последние 8 матчей выиграем и пробьемся в еврокубки, но нужно быть реалистами.



А перед началом у нас была задача попасть в зону еврокубков", — сказал Иванов в эфире "Россия 24".



В нынешнем сезоне на счету Олега Иванова одна голевая передача в 19-ти матчах за грозненцев в РПЛ.



"Ахмат" после 22-х туров находится на последнем месте в турнирной таблице РПЛ, в зоне вылета в ФНЛ. Подопечные Игоря Шалимова набрали 20 очков.



В настоящее время российская Премьер-лига приостановлена до 31-го мая из-за пандемии коронавируса.