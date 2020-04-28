"Если берём игру рукой, для судей это самое сложное в футболе. Главная сложность связана с определением естественности положения руки. Это уже биомеханика — как у человека расположены руки, когда он прыгает, бежит или катится в подкате. В этом вся проблема. Определение действия, чего именно хотел человек. Приведу пример. На сборах в Турции, пользуясь тем, что неподалёку тренировались наши клубы, мы выезжали с лекциями по нюансам в правилах, и некоторые моменты, в которых для нас очевидно была игра рукой, воспринимались игроками подчас полностью наоборот. То есть то, что мы трактуем как игру рукой, для футболистов таковым не является. Считаю, должно быть больше единства между судьями и футболистами", - цитирует Карасева Российская газета.
Напомним, чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Ориентировочные сроки возобновления - во второй половине июня.
Сергей Карасев: считаю, должно быть больше единства между судьями и футболистами
Судья Сергей Карасев рассказал, какие эпизоды во время матчей являются для арбитров самими сложными.
Фото: РПЛ
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