- Я и сам поначалу был сторонником того, чтобы доиграть турнир, но ситуация развивалась стремительно. Мы видим, что даже Франция, которая входит в топ-5 ведущих футбольных лиг Европы, решила не доигрывать сезон по решению правительства, хотя там выступают звезды первой величины. Думаю, нам следует в этом плане взять пример. Нужно завершить сезон и спокойно готовиться к следующему.
Кроме того, именно сейчас нужно расширить премьер-лигу до 18 команд, сократить число профессиональных клубов в стране до 54, разделить ФНЛ по географическому принципу с целью сокращения расходов, отменить лимит на легионеров и увеличить стоимость телевизионных прав, - приводит слова Газзаева СЭ.
Напомним, чемпионат России, а также другие европейские лиги были приостановлены из-за пандемии коронавируса. РПЛ ушла на паузу как минимум до 31 мая. На данный момент руководители лиги рассматривают два варианта возобновления сезона - 21 или 28 июня.
Генсек РФС: 15 мая прибывают все легионеры, проходят двухнедельный карантин и 1 июня начинают тренировки
По данным на 29 апреля, за последние сутки в России подтвержден 5 841 случай заражения коронавирусом (всего — 99 399). 10 286 человек выздоровело, 972 — умерло.
"Нам следует взять пример с Франции - завершить сезон и спокойно готовиться к следующему". Газзаев - о возобновлении РПЛ
Председатель комитета Госдумы РФ по делам национальностей Валерий Газзаев выразил мнение, что матчи РПЛ доигрывать не стоит.
Фото: 24СМИ
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