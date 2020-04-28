"Нам следует взять пример с Франции - завершить сезон и спокойно готовиться к следующему". Газзаев - о возобновлении РПЛ

Председатель комитета Госдумы РФ по делам национальностей Валерий Газзаев выразил мнение, что матчи РПЛ доигрывать не стоит.

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