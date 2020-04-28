Воспитанник "Чертаново": в России я бы зарабатывал гораздо больше, но я сейчас просто играю в футбол

Воспитанник "Чертаново" Кирилл Колесниченко, выступающий за казахстанский "Кайрат", рассказал о причинах переезда из России.

Фото: ПФК ЦСКА