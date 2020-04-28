— Что лучше: бороться за выживание или за чемпионство и возможность играть в Лиге Европы? В России я бы зарабатывал гораздо больше, но я сейчас просто играю в футбол. Деньги зарабатывают, когда становятся именитыми, — передаёт слова Колесниченко Sports.ru
20-летний Колесниченко зимой был близок к переходу в московский ЦСКА и даже был в команде на просмотре.
Воспитанник "Чертаново": в России я бы зарабатывал гораздо больше, но я сейчас просто играю в футбол
Воспитанник "Чертаново" Кирилл Колесниченко, выступающий за казахстанский "Кайрат", рассказал о причинах переезда из России.
Фото: ПФК ЦСКА
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