"С детства за "Химки", но в Первой лиге". Губерниев рассказал о звонке Сергея Юрана

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале сообщил, что после его слов про "Химки" ему позвонил главный тренер подмосковного клуба Сергей Юран.

Фото: "Матч ТВ"