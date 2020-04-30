"О, горе мне !!!! И снова гранд-скандаль!!! Высказался в прямом эфире с коллегой Димой Егоровым про ФК Химки!!! Молвил, что не гоже в высшей лиге играть за счёт бюджета области и города!!! И звонит грозный тренер Химик Юран!!! И давай Сергей высказывать!!!! Что спонсоры с ним пришли и трудящиеся Химок сильно РПЛ хотят!!!! Ежели спонсоры - милости просим , но тогда не трогайте областной и городской бюджет , господа футболисты!!! Но ведь тронут, и ещё как!!! С детства за ФК Химки, но в первой лиге!!!", - написал Губерниев.
"Мы сейчас будем забирать деньги у врачей и школ, чтобы "Химки" играли с "Зенитом"? Фигушки, пусть в первой лиге играют", - высказался сегодня Губерниев о возможном увеличении команд в чемпионате России.
Юран: все прекрасно понимают ситуацию в стране. Смысл доигрывать сезон в ФНЛ?
"С детства за "Химки", но в Первой лиге". Губерниев рассказал о звонке Сергея Юрана
Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале сообщил, что после его слов про "Химки" ему позвонил главный тренер подмосковного клуба Сергей Юран.
Фото: "Матч ТВ"
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