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АхматПенальти
Краснодар
20:30
ДинамоНе начат

"Краснодар" и "Динамо" объявили составы на игру Кубка России

Стали известны стартовые составы "Краснодара" и "Динамо".

"Краснодар" и "Динамо" сыграют в рамках 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сегодня, 27 октября. Матч пройдет на стадионе "Ozon Арена" в Краснодаре, стартовый свисток запланирован на 20:30 по московскому времени. Главный арбитр игры - Станислав Матвеев.

"Быки" набрали 7 очков в 4 предыдущих турах и занимают второе место в группе В. Бело-голубые опережают своего сегодняшнего соперника на два балла.

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