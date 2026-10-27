"Краснодар" и "Динамо" объявили составы на игру Кубка России
Стали известны стартовые составы "Краснодара" и "Динамо".
"Краснодар" и "Динамо" сыграют в рамках 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сегодня, 27 октября. Матч пройдет на стадионе "Ozon Арена" в Краснодаре, стартовый свисток запланирован на 20:30 по московскому времени. Главный арбитр игры - Станислав Матвеев.
"Быки" набрали 7 очков в 4 предыдущих турах и занимают второе место в группе В. Бело-голубые опережают своего сегодняшнего соперника на два балла.