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Колосков усомнился в заслугах Сафонова и обесценил шестое место Хвичи

Вячеслав Колосков, 26 лет руководивший советским и российским футболом в интервью Rusfootball.info прокомментировал места Матвея Сафонова и Хвичи Кварацхелии по итогам вчерашнего голосования France Fotball.
Фото: ФК ПСЖ
По мнению Колоскова, голкипер "ПСЖ" Сафонов пока не демонстрирует необходимой стабильности, несмотря на отдельные удачные выступления.

"К четвертому месту Сафонова среди вратарей у меня отношение двойственное. Я за него переживаю, поскольку наш парнишка. Но очень нестабилен. Вчера с "Лионом" без ошибок. Увы, редкий случай. Две предыдущие игры худший был", — заявил Колосков.

Также функционер скептически оценил результат партнера Сафонова по "ПСЖ" Хвичи Кварацхелии.

"Хвиче 6-е место не нужно. Для него это все равно, что никакое", — добавил Колосков.

Напомним, обладателем "Трофея Льва Яшина" стал испанский голкипер "Атлетика" Унаи Симон. Сафонов занял четвертое место, пропустив вперед также Давида Райю и Тибо Куртуа.

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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