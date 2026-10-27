Колосков усомнился в заслугах Сафонова и обесценил шестое место Хвичи

Вячеслав Колосков, 26 лет руководивший советским и российским футболом в интервью Rusfootball.info прокомментировал места Матвея Сафонова и Хвичи Кварацхелии по итогам вчерашнего голосования France Fotball.

Фото: ФК ПСЖ

"К четвертому месту Сафонова среди вратарей у меня отношение двойственное. Я за него переживаю, поскольку наш парнишка. Но очень нестабилен. Вчера с "Лионом" без ошибок. Увы, редкий случай. Две предыдущие игры худший был", — заявил Колосков.

По мнению Колоскова, голкипер "ПСЖ" Сафонов пока не демонстрирует необходимой стабильности, несмотря на отдельные удачные выступления.Также функционер скептически оценил результат партнера Сафонова по "ПСЖ" Хвичи Кварацхелии."Хвиче 6-е место не нужно. Для него это все равно, что никакое", — добавил Колосков.Напомним, обладателем "Трофея Льва Яшина" стал испанский голкипер "Атлетика" Унаи Симон. Сафонов занял четвертое место, пропустив вперед также Давида Райю и Тибо Куртуа.