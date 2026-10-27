Сафонов отреагировал на попадание в пятерку лучших вратарей мира

Фото: телеграм-канал Сафонова

"Безусловно, рад быть в числе лучших. Для меня это большой показатель того, что я все делаю верно и нахожусь на правильном пути.

Это все результат качественной работы не только моей, но и моих тренеров и всего вратарского коллектива. В этом году было много достойных конкурентов, и я прекрасно понимаю, что мне еще есть над чем работать и что доказывать", - написал Сафонов в телеграм-канале.Вчера, 26 октября, в Лондоне (Англия) состоялась торжественная церемония вручения премии "Золотой мяч". Главную награду вечера получил форвард "Баварии" и сборной Англии Гарри Кейн. 33-летний нападающий стал первым англичанином после Майкла Оуэна, ставшим обладателем главной в футболе индивидуальной награды.Россиянин Матвей Сафонов занял четвертое место в списке лучших вратарей мира. Выше голкипера "ПСЖ" финишировали только испанцы Унаи Симон и Давид Райя, а также бельгиец Тибо Куртуа.