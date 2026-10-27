Баженов отреагировал на поражение "Спартака" от ЦСКА

- Расстройство. Игра началась таким образом, что просто идеальный сценарий для ЦСКА сложился. Во втором тайме "Спартак" добавил агрессии, скорости. Наверное, наиграл на один мяч. Даже, может, на два. Но ЦСКА был более цельным в этой встрече, - цитирует Баженова "Матч ТВ".
После 12 туров ЦСКА набрал 25 очков и занимает второе место в чемпионате России. "Спартак" с 23 баллами располагается на пятой строчке.
В следующем туре 1 ноября армейцы сыграют на выезде с "Оренбургом", а "красно-белые" встретятся в гостях с "Локомотивом".