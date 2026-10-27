Оба мяча хозяев записал на свой счёт нападающий Дмитрий Воробьёв. На 13-й минуте форвард открыл счёт после передачи Магомеда Оздоева, а на 43-й минуте оформил дубль, воспользовавшись пасом Хуана Боселли.
Московская команда сумела сократить отставание лишь в компенсированное время. На 90+3-й минуте Константин Тюкавин поразил ворота "Краснодара", установив окончательный счёт - 2:1.
Для Воробьёва эти голы стали первыми за "Краснодар" после перехода из "Локомотива" минувшим летом.
Путь РПЛ. Группа В. 5 тур
Голы: Воробьёв, 13, 43 - Тюкавин, 90+3
Нереализованный пенальти: Воробьёв, 5 (вратарь).
"Краснодар": Корякин, Вахания, Пальцев, Майсон (Тормена, 57), Петров (Оласа, 57), Ленини (Черников, 46), Оздоев, Буркин (Кордоба, 74), Кристиан, Боселли (Батчи, 57), Воробьёв.
"Динамо": Расулов, Зайдензаль (Касерес, 77), Рикардо, Фернандес, Скопинцев, Маринкин (Глебов, 61), Миранчук, Окишор (Тюкавин, 61), Казимир (Гладышев, 77), Гутьеррес (Артур Гомес, 61), Сергеев.
Предупреждения: Рикардо, 4, Пальцев, 66.
Дубль Воробьёва принёс "Краснодару" победу над "Динамо" в Кубке России
"Краснодар" одержал победу над московским "Динамо" со счётом 2:1 в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Краснодар"