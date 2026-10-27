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"Манчестер Юнайтед" не уволит Кэррика перед матчем с "Челси" - источник

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, руководство "Манчестер Юнайтед" решило дать главному тренеру Майклу Кэррику дополнительное время на исправление ситуации, несмотря на восьмиматчевую безвыигрышную серию и близость команды к зоне вылета АПЛ.
Фото: Justin Setterfield/?Getty Images
По информации журналиста Бена Джейкобса, английский клуб пока не рассматривает смену тренера. Кэррик продолжает подготовку футболистов к предстоящей встрече с "Челси" в обычном режиме. Эти сведения также подтвердил журналист Лори Уитуэлл.

Положение манкунианцев остается крайне тяжелым. Команда не может победить на протяжении восьми матчей во всех турнирах и после очередной серии неудач опустилась на 16-е место в чемпионате Англии.

При этом от зоны вылета "МЮ" отделяет всего одно очко. Следующий матч против "Челси" состоится 31 октября на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне.

Источники: соцсети журналиста Бена Джейкобса

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