"Манчестер Юнайтед" не уволит Кэррика перед матчем с "Челси" - источник

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, руководство "Манчестер Юнайтед" решило дать главному тренеру Майклу Кэррику дополнительное время на исправление ситуации, несмотря на восьмиматчевую безвыигрышную серию и близость команды к зоне вылета АПЛ.

Фото: Justin Setterfield/?Getty Images

По информации журналиста Бена Джейкобса, английский клуб пока не рассматривает смену тренера. Кэррик продолжает подготовку футболистов к предстоящей встрече с "Челси" в обычном режиме. Эти сведения также подтвердил журналист Лори Уитуэлл.



Положение манкунианцев остается крайне тяжелым. Команда не может победить на протяжении восьми матчей во всех турнирах и после очередной серии неудач опустилась на 16-е место в чемпионате Англии.



При этом от зоны вылета "МЮ" отделяет всего одно очко. Следующий матч против "Челси" состоится 31 октября на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне.



Источники: соцсети журналиста Бена Джейкобса