Калининградцы заинтересованы в возвращении 22-летнего футболиста в зимнее трансферное окно. По информации телеграм-канала "МЯЧ RU", "Балтика" рассматривает вариант с арендой игрока, который пока не смог закрепиться в основном составе "красно-белых". При этом "Спартак" не возражает против временного ухода защитника, рассчитывая, что он получит больше игровой практики.
Сообщается, что потенциальное соглашение может предусматривать право выкупа футболиста по окончании срока аренды.
Клуб РПЛ хочет подписать защитника "Спартака" - источник
Защитник московского "Спартака" Владислав Саусь может продолжить карьеру в "Балтике", за которую выступал до перехода в столичный клуб.
Фото: ФК "Спартак"