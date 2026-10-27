Встреча завершилась нулевой ничьей в основное время, а в серии пенальти хозяева оказались сильнее - 3:1.
Кубок России
Путь РПЛ. Группа В. 5 тур
Серия пенальти: Садулаев - 0:1. Багамаев - 1:1. Касинтура - 1:1 (вратарь). Нетфуллин - 2:1. Цаке - 2:1 (вратарь). Турищев - 3:1. Сидибе - 3:1 (вратарь).
"Факел": Фролкин, Журавлёв (Клейтон, 75), Эль-Мхассани, Габараев, Юрганов, Ковалёв (Тодорович, 58), Нетфуллин, Симонов (Багамаев, 64), Гиоргобиани, Пуси (Турищев, 46), Гнапи (Кокшаров, 58).
"Ахмат": Мицаев, Ибишев, Цаке, Богосавац, Сидоров, Адамов, Сидибе, Садулаев, Исмаэл Силва, Касинтура, Конате (Максути, 63).
Предупреждения: Габараев, 21, Богосавац, 60, Турищев, 82.
Удаление: Габараев, 90+2.
"Факел" обыграл "Ахмат" в серии пенальти в Кубке России
Воронежский "Факел" одержал победу над грозненским "Ахматом" в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Ахмат"