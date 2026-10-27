"Ничтожество". Известный агент ответил Слуцкому

Агент Дмитрий Селюк резко отреагировал на высказывание Леонида Слуцкого, который ранее назвал его и бывшего тренера "Рубина" Франка Артигу вредителями российского футбола.

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Это ничтожество, которое всё время ловит хайп. Чуть-чуть скандальчик - и оп, он уже здесь, 150 раз всё рассказал. У него есть друг - ещё один такой же, Гурцкая, который ходит на эти передачи, как к себе на завтрак, - цитирует Селюка "Советский спорт"

Селюк раскритиковал специалиста, напомнив о его работе в казанском клубе. Агент также потребовал от Слуцкого объяснить, какой именно вред он и Артига якобы нанесли отечественному футболу.- Мне безразличны слова Слуцкого о том, вредители ли мы с Артигой или не вредители. Это же пустомеля. Он сам вылетел с "Рубином" во вторую лигу. Более того, он дал слово, что останется и вернёт клуб в Высшую лигу. Но, как мы понимаем, никакого слова у него нет.Слуцкий раскритиковал Артигу и Селюка за громкие обещания о результатах казанского клуба, заявив, что подобные специалисты вредят российскому футболу. Селюк ранее защищал Артигу, возлагая ответственность за неудачи команды на руководство "Рубина".