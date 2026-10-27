"Краснодар" обратился к Воробьёву после его первого гола за клуб
"Краснодар" отреагировал на первый гол нападающего Дмитрия Воробьёва в составе команды.
Фото: ФК "Краснодар"
Форвард отличился в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против московского "Динамо". 28-летний футболист открыл счёт на 13-й минуте встречи, после чего пресс-служба краснодарского клуба опубликовала сообщение в своём телеграм-канале.
- Мы в тебя верили, Дима! - говорится в публикации.
Воробьёв пополнил состав "быков" летом 2026 года, перейдя из московского "Локомотива".