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"Краснодар" обратился к Воробьёву после его первого гола за клуб

"Краснодар" отреагировал на первый гол нападающего Дмитрия Воробьёва в составе команды.
Фото: ФК "Краснодар"
Форвард отличился в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против московского "Динамо". 28-летний футболист открыл счёт на 13-й минуте встречи, после чего пресс-служба краснодарского клуба опубликовала сообщение в своём телеграм-канале.

- Мы в тебя верили, Дима! - говорится в публикации.

Воробьёв пополнил состав "быков" летом 2026 года, перейдя из московского "Локомотива".

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