Бывший пресс-атташе "Спартака": Черчесов принял самое глупое решение, которое я видел в футболе

Бывший пресс-атташе "Спартака" Владимир Шевченко рассказал, что самое глупое решение, которое он видел в футболе, принял экс-наставник "красно-белых" Станислав Черчесов.
Фото: "СЭ"
"Спартак" упустил чемпионство 2007 из-за того, что на матч 28-го тура с "Сатурном" Черчесов не включил в заявку Торбинского? Из-за опоздания на установку? Торбина — это боль души. Многие спрашивают, можно ли было его удержать. А что значит удержать? Не оставить его на базе, а взять с собой в Раменское и стать чемпионами? Да, безусловно! Итак, Евангелие от меня. Тарасовка. Выезд на матч после установки. Допустим, в 13:30 (не суть). Внимание! Ровно в 13:30 я находился под часами в фойе базы и видел, как Димка бежит в установочный зал. Если он и опоздал, то секунд на 20.

Да гаркни ты на него, оштрафуй, кастрируй, но возьми с собой на главный матч сезона! Матч за такой долгожданный титул! Лучшего игрока команды на тот момент! Сам не езжай, но его втолкни в автобус! Болельщики столько лет ждут победы, а ты тут секундочки кроишь, в армию играешь. Я уже не говорю о том, что основная установка все равно проходила в Раменском, спустя два часа. Зачем нужна была эта трагическая для команды мера?

В итоге Торбинский не сыграл, золото упустили, а через год в сборной Дима доказал, что является заслуженным мастером спорта. Это самое глупое решение, с которым когда-либо сталкивался в футболе. Так выстрелить себе в ногу — надо суметь. Ужасно другое — что выстрелил тренер из гранатомета и осколками поранил миллионы болельщиков", — приводит слова Шевченко "СЭ".

Станислав Черчесов возглавлял "Спартак" с 2007-го по 2008-й год. В 2007-м году Черчесов завоевал с московским клубом серебро чемпионата России, отставая в итоговой таблице "Зенита" на 2 очка. В шести последних турах чемпионата "Спартак" победил пять раз и сыграл один раз вничью (0:0) - как раз с "Сатурном".

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Теги: Спартак Черчесов
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