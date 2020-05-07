— Это неприятная новость и я, конечно же, желаю Леониду Арнольдовичу скорейшего выздоровления. Уверен, что он переборет эту болезнь и всё будет хорошо. От подобных случаев не застрахован никто, и это лишний раз показывает, что нам всем нужно проявлять максимальную осторожность, — передаёт слова Прядкина сайт Российской Премьер-лиги.
Напомним, сегодня стало известно, что Федун госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Его здоровью ничего не угрожает.
Общее число выявленных случаев коронавируса в России превысило отметку в 177 160 человек. 23 803 из них — вылечились, 1 625 — умерло.
Прядкин — о Федуне: уверен, что он переборет эту болезнь и всё будет хорошо
Президент РПЛ Сергей Прядкин поддержал председателя совета директоров "Спартака" Леонида Федуна, который заразился коронавирусом.
Фото: ФК "Спартак"
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