Напомним, что сезон 2018/2019 Влашич провел в ЦСКА на правах аренды. Летом прошлого года хорват подписал с красно-синими контракт на пять лет.
- Я действительно готов сделать следующий шаг в своей карьере, но большой вопрос заключается в том, насколько это будет реалистично, учитывая ситуацию в мире.
Для меня не будет проблемой, если я продолжу играть за ЦСКА и помогу команде завоевать титул, - цитирует игрока sportske.
В текущем сезоне Влашич забил семь голов и сделал четыре ассиста в рамках 22-х матчей РПЛ.
Отметим, что ЦСКА после 22-х туров занимает пятое место РПЛ.
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Влашич: я готов сделать следующий шаг в своей карьере
Хавбек ЦСКА Никола Влашич признался, что готов перейти в клуб более высокого уровня.
Фото: РИА Новости
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