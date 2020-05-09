- На данный момент у игроков ЦСКА зарплата меньше на 60%. Когда мы начнём тренироваться в составе она будет ниже на 30%, и только после первой игры мы вернемся к 100%.
Мы все должны нести бремя в этой чрезвычайной ситуации и это нормально, - приводит слова Влашича sportske.
Отметим, что ЦСКА после 22-х туров занимает пятое место РПЛ.
В текущем сезоне Влашич забил семь голов и сделал четыре ассиста в рамках 22-х матчей РПЛ.
РПЛ была приостановлена до 31 мая. Ранее становилось известно, что сезон может быть досрочно завершен.
"Мы все должны нести бремя в этой ситуации". Влашич рассказал о сокращении зарплат в ЦСКА
Хавбек московского клуба Никола Влашич признался, на какое снижение пошли игроки армейцев.
Фото: ТАСС
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