- Есть мечта играть за сборную России. Думаю, у каждого мальчишки, который занимается футболом, есть такая мечта. Моё дело - работать, а тренерский штаб всё видит. Кто будет готов, того и вызовут. Всё идёт своим чередом, загадывать не хочется. Амбиции, конечно, есть. Хочется играть за главную команду, а как будет - бог знает, - сказал вратарь в эфире телеканала Россия 24.
В нынешнем сезоне Александр Максименко провёл 27 матчей за красно-белых во всех турнирах, пропустил 30 мячей и отстоял 7 матчей на ноль. Действующий контракт 22-летнего голкипера со "Спартаком" рассчитан до лета следующего года. Transfermarkt оценивает Максименко в 8 миллионов евро.
"Спартак" после 22-х туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Доменико Тедеско набрали 28 очков. В настоящее время наш чемпионат приостановлен до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции.
Максименко: есть мечта играть за сборную России
Голкипер московского "Спартака" Александр Максименко рассказал, что мечтает играть в составе национальной сборной.
Фото: ftbl.info
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