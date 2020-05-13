— Играю в футбол в гостиной, играю в приставку, смотрю телек…
Да, играю. И несколько дней назад разнес люстру. Стекло было по всему полу — несколько часов наводил тут порядок. Играю просто — беру мяч и пинаю в стены, — рассказал Норманн в интервью Sport24.
23-летний Норманн выступает за "Ростов" с января 2019 года, перейдя из английского "Брайтона" за 1,7 млн евро. В нынешнем сезоне норвежец провёл 18 матчей в чемпионате России, забил гол и отдал три голевые передачи.
Тинькофф Российская Премьер-лига была приостановлена из-за распространения коронавируса. Сезон может быть возобновлен 21 или 28 июня.
Норманн: играя дома в футбол, я разбил люстру. Стекло было по всему полу
Полузащитник "Ростова" Матиас Норманн рассказал, чем занимается дома во время самоизоляции.
Фото: ФК "Ростов"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!