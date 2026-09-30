Матчи Скрыть

Карпукас - о "Локомотиве": было необходимо небольшое усиление

Полузащитник "Зенита" Артем Карпукас высказался о нынешнем положении "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Карпукаса, "Локомотиву" нужно было усиливаться, и тогда команда смогла бы бороться за высокие места.

- Я понимаю, что той команде, которая была в прошлом сезоне, необходимо было небольшое усиление на какие-то позиции, и еще пару лет "Локомотив" мог бы бороться за самые высокие места.

Но сослагательного наклонения в футболе нет. Все получилось так, как получилось, - сказал Карпукас в эфире "Матч Премьер".

Артем Карпукас перешел в петербургский "Зенит" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно и заключил контракт до конца июня 2031 года. До этого полузащитник на протяжении всей карьеры выступал за "железнодорожников".

По итогам девяти сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на 14 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 7 набранными очками в своем активе. В десятом туре Российской Премьер-Лиги красно-зеленые сыграют с воронежским "Факелом". По итогам прошлого сезона "Локомотив" стал бронзовым призером чемпионата страны.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится