Карпукас - о "Локомотиве": было необходимо небольшое усиление

- Я понимаю, что той команде, которая была в прошлом сезоне, необходимо было небольшое усиление на какие-то позиции, и еще пару лет "Локомотив" мог бы бороться за самые высокие места.
Но сослагательного наклонения в футболе нет. Все получилось так, как получилось, - сказал Карпукас в эфире "Матч Премьер".
Артем Карпукас перешел в петербургский "Зенит" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно и заключил контракт до конца июня 2031 года. До этого полузащитник на протяжении всей карьеры выступал за "железнодорожников".
По итогам девяти сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на 14 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 7 набранными очками в своем активе. В десятом туре Российской Премьер-Лиги красно-зеленые сыграют с воронежским "Факелом". По итогам прошлого сезона "Локомотив" стал бронзовым призером чемпионата страны.