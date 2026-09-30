Экс-директор "Чертаново": Пиняев не реализует свой потенциал в полной мере

- На сегодняшний день Сергею Пиняеву надо думать о том, как вернуться в стартовый состав "Локомотива", потому что в последних играх он выходит только на замену. Да, выходит удачно, но чтобы думать о большем, надо быть основным футболистом своей команды.
Он пока не реализует свой потенциал в полной мере, - приводит слова Ларина "Советский спорт".
В нынешнем сезоне Сергей Пиняев провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 12 матчей и записал на свой счет один забитый мяч. Вингер выступает за столичный клуб с января 2023 года, а его контракт рассчитан до лета 2028 года. Ранее он был игроком "Крыльев Советов" и "Чертаново". Рыночная стоимость 21-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 7,5 миллионов евро.
По итогам девяти сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на 14 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 7 набранными очками в своем активе. В десятом туре Российской Премьер-Лиги красно-зеленые сыграют с воронежским "Факелом".