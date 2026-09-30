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Ларин ответил, может ли "Локомотив" вылететь из РПЛ

Экс-директор академии "Чертаново" Николай Ларин высказался о перспективах "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Ларина, "Локомотив" не вылетит из РПЛ, но может оказаться в стыках.

- "Локомотив" не вылетит в ФНЛ. Если никаких изменений в ближайшее время не произойдёт, допускаю, что они могут быть в стыках по итогам сезона, но не вылетят.
А вообще мой прогноз такой: в конце чемпионата "Локомотив" будет не ниже восьмого места, - цитирует Ларина "Советский спорт".

Напомним, что в летнее трансферное окно московский "Локомотив" покинули форвард Дмитрий Воробьев и полузащитники Артем Карпукас и Алексей Батраков.

По итогам девяти сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на 14 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 7 набранными очками в своем активе. В десятом туре Российской Премьер-Лиги красно-зеленые сыграют с воронежским "Факелом".

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