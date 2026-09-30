Ларин ответил, может ли "Локомотив" вылететь из РПЛ

- "Локомотив" не вылетит в ФНЛ. Если никаких изменений в ближайшее время не произойдёт, допускаю, что они могут быть в стыках по итогам сезона, но не вылетят.
А вообще мой прогноз такой: в конце чемпионата "Локомотив" будет не ниже восьмого места, - цитирует Ларина "Советский спорт".
Напомним, что в летнее трансферное окно московский "Локомотив" покинули форвард Дмитрий Воробьев и полузащитники Артем Карпукас и Алексей Батраков.
По итогам девяти сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на 14 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 7 набранными очками в своем активе. В десятом туре Российской Премьер-Лиги красно-зеленые сыграют с воронежским "Факелом".