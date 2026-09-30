Кисляк: не получится уехать в Европу - ничего страшного

Фото: ПФК ЦСКА

Повторюсь, я счастлив в ЦСКА и не рвусь куда-то уехать. Все стараюсь делать постепенно, - приводит слова Кисляка "РБ Спорт"

По словам Кисляка, ничего страшного, если у него не получится уехать в Европу.- Получится уехать в какую-нибудь команду мечты, в топ-клуб, и развиваться там— хорошо. Не получится уехать — значит, такой у меня путь, ничего страшного. Будем продолжать дальше играть.В нынешнем сезоне Матвей Кисляк провел за ЦСКА во всех турнирах 11 матчей и записал на свой счет три результативные передачи. Рыночная стоимость 21-летнего полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в 25 миллионов евро, его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года. Также на счету футболиста 12 матчей в составе национальной команды России и один забитый гол.