Черышев ответил, станет ли "Краснодар" чемпионом России

- Я бы выделил три команды. Не верю, что ЦСКА, несмотря на хорошую игру, в итоге станет чемпионом. Не думаю и про "Динамо": они могут великолепно сыграть с сильным соперником, а потом сбросить обороты в матче с командой ниже уровнем. "Зенит" сейчас находится в определённой стадии перестройки.
Поэтому оставил бы три команды в чемпионской гонке, но одну назвать не могу. И при этом не думаю, что "Краснодар" в итоге станет чемпионом, - приводит слова Черышева Metaratings.
После девяти сыгранных туров "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги с 21 набранным баллом в своем активе, на второй строчке располагается московское "Динамо" с 19 очками, тройку лидеров замыкает ЦСКА, набравший 19 баллов. Петербургский "Зенит" занимает пятое место с 18 очками.
По итогам прошлого сезона сине-бело-голубые в седьмой раз за последние восемь лет стали чемпионами России, на второй строчке расположились "быки", а бронзовые медали ушли в копилку московского "Локомотива". По итогам сезона-2024/25 "Краснодар" впервые в истории завоевал золотые медали РПЛ.