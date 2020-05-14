По данным Fotomac, турецкий клуб видит в 29-летнем игроке вариант усиления левого фланга атаки. При этом в случае перехода Лоренсо достанется клубу бесплатно, поскольку его действующий контракт со "Спартаком" истекает этим летом.
Мельгарехо ранее подтвердил, что покинет "Спартак". Также это подтвердил генеральный директор "Спартака" Томас Цорн.
Парагваец выступает за "Спартак" с февраля 2016 года, перейдя из "Кубани".
Мельгарехо может продолжить карьеру в "Трабзонспоре"
Полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо может стать игроком "Трабзонспора".
Фото: ФК "Спартак"
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