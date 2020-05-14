Соратник Сёмина, с которым они строили клуб в начале века, проголосовал за Марко Николича в выборе главного тренера клуба.
- Удивлён и очень сильно, - удивился тренер в интервью Metaratings.
Напомним, Семин покинет пост главного тренера "Локомотива" 31 мая, когда истечет его контракт. Новым тренером команды станет Марко Николич.
Семин: удивлен, что Филатов не поддержал меня
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал выбор Валерия Филатова.
Фото: Rusfootball.info
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