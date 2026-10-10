Тукманов: победа "Зенита" закономерна, "Краснодару" не хватало солистов
Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов прокомментировал Rusfootball.info победу "Зенита" над "Краснодаром" в десятом туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
- Вполне закономерная победа "Зенита": он играл лучше, был быстрее и точнее. В первом тайме "Краснодар" вообще видно не было. У хозяев поля слабо сыграла оборона. "Зенит" был первым на подборе, выиграл практически все единоборства. И плюс индивидуальное мастерство Глушенкова: забил два замечательных мяча. А третий гол, который забил Соболев - здесь Агкацев с позицией ошибся.
Тем не менее "Краснодар" сумел собраться и отквитал два мяча. Третий забил, но, правда, там положение "вне игры" было. "Краснодару", я бы сказал, не хватало в этом матче солистов.