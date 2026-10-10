Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Оренбург
4 - 0 4 0
Динамо МхЗавершен
Факел
0 - 5 0 5
ЛокомотивЗавершен
Крылья Советов
1 - 1 1 1
СпартакЗавершен
Краснодар
2 - 3 2 3
ЗенитЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
СКА-Хабаровск
3 - 3 3 3
КАМАЗЗавершен
Урал
1 - 2 1 2
ВелесЗавершен
Ленинградец
1 - 3 1 3
ТорпедоЗавершен
Шинник
2 - 0 2 0
ТекстильщикЗавершен
Ротор
2 - 2 2 2
Волга УлЗавершен
Нижний Новгород
5 - 0 5 0
ЕнисейЗавершен

Тукманов: победа "Зенита" закономерна, "Краснодару" не хватало солистов

Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов прокомментировал Rusfootball.info победу "Зенита" над "Краснодаром" в десятом туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
- Вполне закономерная победа "Зенита": он играл лучше, был быстрее и точнее. В первом тайме "Краснодар" вообще видно не было. У хозяев поля слабо сыграла оборона. "Зенит" был первым на подборе, выиграл практически все единоборства. И плюс индивидуальное мастерство Глушенкова: забил два замечательных мяча. А третий гол, который забил Соболев - здесь Агкацев с позицией ошибся.
Тем не менее "Краснодар" сумел собраться и отквитал два мяча. Третий забил, но, правда, там положение "вне игры" было. "Краснодару", я бы сказал, не хватало в этом матче солистов.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится