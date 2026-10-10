"Нам стыдно, но задачу никто не снимал". Гендир "Факела" - о разгромном поражении от "Локомотива"

- Мы просим прощения за безвольную игру. Я лично и весь клуб в целом. Нам стыдно, очень стыдно. Так играть нельзя, тем более дома.
Но я хочу повторить, что задачу по сохранению прописки в РПЛ никто не снимал, - написал Кондратов в своем телеграм-канале.
Сегодня, 10 октября, воронежский "Факел" на домашнем стадионе уступил московскому "Локомотиву" в десятом туре Российской Премьер-Лиги со счетом 0:5. Забитыми мячами отметились Николай Титков, Николай Комличенко (дубль), Сесар Монтес и Егор Погостнов.
По итогам девяти сыгранных туров воронежцы занимают последнее место в турнирной таблице российского чемпионата с 3 набранными очками в своем активе. Команда Олега Василенко не одержала ни одной победы.