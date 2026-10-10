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Помазун ответил, готов ли он стать основным голкипером "Спартака"

Илья Помазун ответил, может ли ситуация в "Спартаке" с первым номером в воротах измениться после матча с "Крыльями Советов".
Фото: ФК "Спартак"
По словам Помазуна, он должен тренироваться и использовать свои шансы.

- Мое дело тренироваться, и если будет шанс в Кубке или чемпионате, сыграть по максимуму. Главное, чтобы команда побеждала, - цитирует Помазуна "Матч ТВ".

Сегодня, 10 октября, московский "Спартак" на выезде сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" в матче десятого тура Российской Премьер-Лиги - 1:1. Забитыми мячами отметились Манфред Угальде и Мартин Крамарич. С 24-й минуты красно-белые играли в меньшинстве - прямую красную карточку получил Александр Максименко, место в воротах занял Илья Помазун. Он был признан лучшим игроком этой встречи.

Всего в нынешнем сезоне Помазун вышел на поле в четырех встречах во всех турнирах, пропустил четыре мяча и ни разу не смог сохранить ворота "сухими".

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