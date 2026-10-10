Угальде: даже после удаления "Спартак" мог победить

- Мы понимали, что игра будет сложной даже 11 на 11. Соперник серьёзный. В прошлом матче здесь мы уступили.
После удаления было ещё тяжелее, но даже так мы могли победить, - приводит слова Угальде "Чемпионат".
Сегодня, 10 октября, московский "Спартак" на выезде сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" в матче десятого тура Российской Премьер-Лиги - 1:1. Забитыми мячами отметились Манфред Угальде и Мартин Крамарич. С 24-й минуты красно-белые играли в меньшинстве - прямую красную карточку получил Александр Максименко, место в воротах занял Илья Помазун. Он был признан лучшим игроком этой встречи.
После десяти сыгранных туров команда Хуана Карседо занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 20 набранными очками.