Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Оренбург
4 - 0 4 0
Динамо МхЗавершен
Факел
0 - 5 0 5
ЛокомотивЗавершен
Крылья Советов
1 - 1 1 1
СпартакЗавершен
Краснодар
2 - 3 2 3
ЗенитЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
СКА-Хабаровск
3 - 3 3 3
КАМАЗЗавершен
Урал
1 - 2 1 2
ВелесЗавершен
Ленинградец
1 - 3 1 3
ТорпедоЗавершен
Шинник
2 - 0 2 0
ТекстильщикЗавершен
Ротор
2 - 2 2 2
Волга УлЗавершен
Нижний Новгород
5 - 0 5 0
ЕнисейЗавершен

Угальде: даже после удаления "Спартак" мог победить

Форвард "Спартака" Манфред Угальде высказался о ничьей с "Крыльями Советов" в 10 туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Угальде, "Спартак" мог побеждать "Крылья" даже в меньшинстве.

- Мы понимали, что игра будет сложной даже 11 на 11. Соперник серьёзный. В прошлом матче здесь мы уступили.
После удаления было ещё тяжелее, но даже так мы могли победить, - приводит слова Угальде "Чемпионат".

Сегодня, 10 октября, московский "Спартак" на выезде сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" в матче десятого тура Российской Премьер-Лиги - 1:1. Забитыми мячами отметились Манфред Угальде и Мартин Крамарич. С 24-й минуты красно-белые играли в меньшинстве - прямую красную карточку получил Александр Максименко, место в воротах занял Илья Помазун. Он был признан лучшим игроком этой встречи.

После десяти сыгранных туров команда Хуана Карседо занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 20 набранными очками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится