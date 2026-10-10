Мусаев: надо проанализировать болезненное поражение от "Зенита"

- Первый тайм сыграли ниже своих возможностей. Нужно было играть через центр, контролировать мяч. Плохо справились с сильными сторонами соперника. Все знали, что может Глушенков, как закрывает мяч правой ногой.Несмотря на третий гол, не бросили играть, близки были сравнять счет. Но удаление сыграло роль, не смогли давить так, как ранее. Много чего надо исправлять.
Игра важная, с "Зенитом" последние годы боремся за высокие места. Надо проанализировать болезненное поражение, нам надо играть так, как во втором тайме. Нам надо сплотиться, впереди еще много игр, - приводит слова Мусаева "Матч ТВ".
Петербургский "Зенит" в матче десятого тура Российской Премьер-Лиги одержал выездную победу над "Краснодаром" со счетом 3:2. Забитыми мячами в составе петербуржцев отметились Максим Глушенков (дубль) и Александр Соболев, в составе хозяев - Жоао Батчи и Джон Кордоба. На 81-й минуте южане остались в меньшинстве - прямую красную карточку получил Витор Тормена.
После десяти сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 21 набранным баллом в своем активе. Краснодарцы занимают второе место с таким же количеством очков. Положение команд в таблице может измениться после игрового дня в воскресенье.