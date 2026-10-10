Экс-арбитр ФИФА - о неназначенном пенальти в ворота "Краснодара": Танашев правильно не стал слепо слушать ВАР

- Танашев поступил абсолютно правильно, когда не стал слепо слушать ВАР.
Два игрока бегут параллельно к мячу. Игрок Краснодара бежит прямо. Глушенков залезает на его траекторию и бьёт его по ноге. Движений в сторону нападающего нет. Инициатор контакта - Глушенков. Пенальти здесь нет, - сказал Матюнин.
Напомним, что "Зенит" одержал победу над "Краснодаром" в матче 10 тура РПЛ со счетом 3:2. На 65-й минуте встречи Максим Глушенков упал в штрафной площади хозяев после контакта с Дугласом Аугусто. Инал Танашев после видеопросмотра решил оставить свое прежнее решение и продолжил игру ударом от ворот.
Даниил Нахлёсткин, Rusfootball.info