Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Оренбург
4 - 0 4 0
Динамо МхЗавершен
Факел
0 - 5 0 5
ЛокомотивЗавершен
Крылья Советов
1 - 1 1 1
СпартакЗавершен
Краснодар
2 - 3 2 3
ЗенитЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
СКА-Хабаровск
3 - 3 3 3
КАМАЗЗавершен
Урал
1 - 2 1 2
ВелесЗавершен
Ленинградец
1 - 3 1 3
ТорпедоЗавершен
Шинник
2 - 0 2 0
ТекстильщикЗавершен
Ротор
2 - 2 2 2
Волга УлЗавершен
Нижний Новгород
5 - 0 5 0
ЕнисейЗавершен

Экс-арбитр ФИФА - о неназначенном пенальти в ворота "Краснодара": Танашев правильно не стал слепо слушать ВАР

Бывший арбитр ФИФА Алексей Матюнин в комментарии Rusfootball.info оценил решение Инала Танашева не назначать пенальти в ворота "Краснодара" в матче с "Зенитом".
Скриншот: прямая трансляция "Матч ТВ"
- Танашев поступил абсолютно правильно, когда не стал слепо слушать ВАР.

Два игрока бегут параллельно к мячу. Игрок Краснодара бежит прямо. Глушенков залезает на его траекторию и бьёт его по ноге. Движений в сторону нападающего нет. Инициатор контакта - Глушенков. Пенальти здесь нет, - сказал Матюнин.

Напомним, что "Зенит" одержал победу над "Краснодаром" в матче 10 тура РПЛ со счетом 3:2. На 65-й минуте встречи Максим Глушенков упал в штрафной площади хозяев после контакта с Дугласом Аугусто. Инал Танашев после видеопросмотра решил оставить свое прежнее решение и продолжил игру ударом от ворот.

Даниил Нахлёсткин, Rusfootball.info

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 14
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится