«Краснодар» снова не справился с «Зенитом», южане были близки к камбэку года, но вмешался судья

«Зенит» увёз из Краснодара три очка, но победа получилась ой какой тяжёлой. Теперь у «Краснодара» тоже есть поражение в нынешнем сезоне, а «Зенит» догнал южан в турнирной таблице.
Начало встречи не настраивало на мысль о том, что матч будет столь результативным. Команды действовали предельно осторожно, при этом на поле было очень много борьбы. Опасные моменты практически не возникали, а впервые что-то интересное произошло на исходе первой десятиминутки, когда мяч угодил в руку Нино. Но за такое пенальти не назначают.
«Зенит» перевернул футбольную шахматную доску в середине первого тайма. Питерцы резко взвинтили темп, начав проводить острейшие контратаки. А лучший шанс упустил Луис Энрике, который бил от линии штрафной, но отправил мяч слишком высоко.
Счёт в матче был открыт на 40-й минуте. Команда Сергея Семака забила после быстрого ввода мяча из аута с фланга. Соболев отлично сыграл, сделав великолепную передачу на Дугласа Сантоса. Тот покатил мяч на Глушенкова, который уже завершил комбинацию, подсекая мяч.
После пропущенного мяча игра у «Краснодара» совсем разладилась. И в компенсированное время первого тайма «Зениту» удалось развить успех. Вновь в центре внимания оказался Глушенков, который точно пробил в нижний угол от линии штрафной. При этом игрок «Зенита» здорово ушёл сразу от двух опекунов!
В перерыве Мусаев внёс изменения в состав своей команды, Пальцева заменил Вахания. Понятно, что южанам нужно было прибавлять в активности. И хозяева начали действовать более смело, но тут же нарвались на контратаку. Глушенков должен был оформить хет-трик но не реализовал выход один на один. Впрочем, в той же атаке Соболев после навеса Педро отправил мяч в цель.
«Краснодар» показал себя командой настроения. В игру хозяев вернул классный гол, автором которого стал Батчи. Началось всё с карусельной комбинации, которую завершал Уткин. С его ударом адамов справился, но дальше Батчи добил мяч в цель!
И после этого всё закрутилось! После этого уже «Зенит» претендовал на пенальти, но падение Глушенкова в штрафной «Краснодара» не повлияло на арбитра Танашева. Тот после просмотра повтора не изменил своего решения.
О неназначенном пенальти ярко высказался Соболев: «Хорошо, что пенальти не поставили. Нытья бы было на всю страну опять. Если бы в чужие ворота — скорее да, если бы в наши — я бы такое не поставил. Оба бегут, Максим чуть теряет равновесие, ноги у игроков просто запинаются. В эпоху VAR можно было поставить и не поставить. Если бы это было в наши ворота - я бы сказал, что это 100% не пенальти».
Интригу окончательно возродил Кордоба. После передачи Вахании колумбиец сумел точно пробить из-под защитника «Зенита»! От удивительного камбэка «Краснодар» стал отделять лишь один мяч, для которого было у хозяев порядка 20 минут.
«Краснодар» давил. Казалось, что третий мяч обязательно влетит в ворота гостей. И вскоре это произошло, но гол Батчи был отменён из-за офсайда.
«Краснодар» должен был нажать в концовке, но вскоре хозяева остались в меньшинстве после того. Как Тормена очень грубо сыграл против Соболева. После просмотра повтора Танашев решил удалить футболиста «Краснодара».
Оставшись в меньшинстве, «Краснодару» стало намного сложнее атаковать так же остро. Как и раньше. К тому же, «Зенит» окончательно окопался, задействовав ещё и Андраде. После этого у «быков» практически не было опасных моментов, гости довели дело до важнейшей победы.