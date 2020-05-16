Об этом сообщает Metaratings. 20 апреля 2020 года на заседании Совета Лиги президент РПЛ Сергей Прядкин объяснил клубам, что скоро у них будет регламент доигровки чемпионата и Кубка России по футболу. Отмечалось, что он ознакомит всех членов Лиги с ним, выслушает мнения и передаст замечания в РФС.
На 23 апреля было назначено очередное совещание клубов по этому вопросу, но в последний момент его отменили. Регламент не поступил в РПЛ. Отмечается, что никаких согласований с большинством клубов по новому регламенту не было, их мнение при разработке документа не учитывалось. Владельцы "Краснодара", "Спартака" и ЦСКА ознакомились с ним как члены Исполкома РФС.
На сегодняшний день регламент находится на согласования в органах федеральной власти. По данным источника, уже в ближайший вторник ожидается завершение всех согласований.
Источник: Прядкин не согласовал с клубами РПЛ регламент по возобновлению сезона
Президент РПЛ Сергей Прядкин не согласовал с клубами чемпионата России регламент по возобновлению текущего сезона.
Фото: Спорт день за днем
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!