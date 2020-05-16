Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Также журналист Иван Карпов добавил, что болезнь диагностировали 15 мая. Она сопровождается пневмонией с легким течением болезни. Все последнее время футболист был на самоизоляции в своём доме в Подмосковье. Минимальные сроки до выздоровления: 3-4 недели.
Отметим, что Фарфан стал первым игроком РПЛ, который заразился коронавирусом.
У 35-летнего нападающего "Локомотива" летом истекает контракт. В нынешнем сезоне в 22 турах Фарфан ни разу не вышел на поле.
Фарфан заразился коронавирусом
У перуанского форварда московского "Локомотива" Джефферсона Фарфана диагностирован COVID-19.
Фото: Sportbox
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