- Мне получше, спасибо. Нужно еще КТ проходить, все остальное, - приводит слова Федуна ТАСС.
Федун: как мое самочувствие? Честно - не очень
Федун поблагодарил игроков "Спартака" за ролик с поддержкой
Напомним, 7 мая Леонид Федун был госпитализирован с диагнозом COVID-19. В прошлом месяце стало известно, что владелец красно-белых пожертвовал 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом.
Федун рассказал о своем самочувствии
Председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун рассказал, как протекает болезнь.
Фото: ТАСС
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