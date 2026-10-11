Ловчев объяснил, что помогло "Зениту" победить "Краснодар"

Фото: ФК "Зенит"

Проблемы у "Зенита" всё ещё существуют, но есть матчи, на которые футболисты настраиваются, поэтому у них всё получается. А "Краснодар" потерял двух футболистов - Кривцова и Сперцяна, которые вели игру.