Ловчев объяснил, что помогло "Зениту" победить "Краснодар"

"В матче "Краснодар" - "Зенит" мог выиграть любой, это лидеры РПЛ последних лет, тут ничего неожиданного нет.
Проблемы у "Зенита" всё ещё существуют, но есть матчи, на которые футболисты настраиваются, поэтому у них всё получается. А "Краснодар" потерял двух футболистов - Кривцова и Сперцяна, которые вели игру.Это довольно много", - сказал Ловчев "Чемпионату".
В субботу, 10 октября, состоялась игра в рамках 10-го тура Российской Премьер-Лиги между "Краснодаром" и петербургским "Зенитом". Команда Мурада Мусаева потерпела домашнее поражение со счетом 2:3. Победу сине-бело-голубым принесли дубль Максима Глушенкова и гол Александра Соболева. За "быков" мячи забили Жоау Батчи и Джон Кордоба.