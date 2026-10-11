Кривцов - о капитанстве Кордобы: странно такое видеть

Футболист "Краснодара" Никита Кривцов высказался о капитанской повязке Джона Кордобы.

Фото: ФК "Краснодар"

Хотя мне странно такое видеть, что в русской команде иностранец - капитан. Почему? Не знаю, непривычно. Мне кажется, в русской команде должен быть русский капитан", - сказал Кривцов в видео на Youtube-канале Fonbet.

Футболист считает, что в команде из России капитаном должен быть россиянин. Он добавил, что Станислав Агкацев является лидером команды наравне с Джоном Кордобой."Один из главных, наверное, футболистов ("Краснодара"). Думаю, не просто так его капитаном сделали.В прошлом сезоне капитаном "Краснодара" был армянский полузащитник Эдуард Сперцян. После ухода футболиста в "Аль-Ахли" капитанскую повязку передали колумбийскому форварду Джону Кордобе.В текущем розыгрыше чемпионата нападающий провел 6 матчей и забил 2 гола.