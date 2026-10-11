Кто станет чемпионом России сезона-2026/2027? Зенит Краснодар Спартак Динамо М ЦСКА Другой клуб



«Краснодар» и «Зенит» устроили яркую голевую рубку в главном матче осени. И всё запутали в турнирной таблице РПЛ

«Быки» едва не смогли отыграться с 0:3, а победа сине-бело-голубых с дублем «Безумного Макса» Глушенкова ещё сильнее уплотнила лидирующую группу из пяти клубов.

Главный матч осени, но не всего чемпионата

Пауза в российском футболе на новинку от ФИФА – большое сдвоенное окно на игры национальных сборных – продлилась непривычно долго, целых три недели. Наградой за долгое ожидание стала назначенная на 10-й тур РПЛ встреча «Краснодара» и «



«Быки» подошли к этому матчу лидерами турнирной таблицы с двухочковым отрывом от остальных, не потерпев в девяти стартовых играх ни одного поражения. Петербуржцы за этот же период проиграли трижды, но благодаря победам во всех шести остальных встречах отставали от южан всего на три очка, находясь при этом на пятом месте – позади дружной московской тройки «



Многие поспешили объявить этот матч досрочной битвой за чемпионство, но вряд ли такое клише уместно для игры всего лишь 10-го тура – когда впереди ещё две трети чемпионата, и в том числе весь отрезок после зимней паузы, способной кардинально изменить состояние команд по ходу одного, формально, сезона. Тем не менее, значимость очной встречи чёрно-зелёных и сине-бело-голубых была очень высока – помимо трёх очков непосредственно за эту игру (и нуля проигравшему), успех или неудача в таком знаковом противостоянии способны сильно повлиять на моральное состояние команд и в дальнейших турах. Главный матч осени в российском футболе – без особых сомнений.





Медийная рубка продолжилась на поле

Информационный разогрев перед матчем «Краснодара» и «Зенита» получился таким же звонким и боевым, как и сама игра. РПЛ в своих социальных сетях опубликовала яркий видеоанонс этой дуэли – а точнее, всей чемпионской интриги, представив ведущие гонку за главный трофей клубы в виде скоростных (и не очень) транспортных средств. Петербуржцы и кубанцы были обозначены как главные соискатели, при этом действующих чемпионов олицетворял в образе киногероя девяностых Безумного Макса совмещающий в себе нервность характера и футбольное мастерство Максим Глушенков. С ним авторы ролика точно попали в цель – «десятка» «Зенита» сыграл в игровом сценарии ключевую роль.



Сами же клубы успели слегка поскандалить в соцсетях, устроив перепалку с применением стихотворных форм. Поводом выступила квота гостевых билетов, которую, по мнению петербуржцев, хозяева поля искусственно занизили. Примечательным моментом стала и попытка агрономов «Краснодара» поддержать своих с помощью художественно выстриженного газона – с силуэтом быка и лозунгом «Вперёд, быки!». По данным СМИ, этот перфоманс был воспринят официальными лицами лиги в штыки вплоть до запрета играть на таком поле – в итоге картинка и надпись были застрижены, но их остаточные следы во время трансляции вполне себе просматривались.



Высокий нерв противостояния со стартовым свистком очень быстро проявился и в игре: соперники постоянно цепляли друг друга, шли в жёсткие подкаты, не чурались грязноватых отмашек в лицо в единоборствах. Одним из «героев» первого плана стал в этом Луис Энрике: то бразилец жёстко воткнулся локтем в рёбра Оласе в верховой борьбе, после чего уругвайца едва не заменили, то нервно отреагировал на фол того же Оласы, после чего оба получили по предупреждению, то уже самому Луису травмоопасно «причесал» колено шипами краснодарский соотечественник Жубал. В итоге первый тайм превратился в своеобразный футбольный клинч – команды увлечённо занимались рубкой друг с другом, а острых моментов создавали чуть.





От «сухой» борьбы – к голевому пиршеству

Так было до 40-й минуты матча, которая резко изменила характер игры. Глушенков воспользовался тонким пасом в штрафную подключившегося в огромную пустую зону на своём левом фланге Дугласа Сантоса и изящно перекинул с острого угла одновременно вратаря и бросившегося на перехват Жубала. 0:1! В добавленное время Максим удвоил преимущество гостей, мастерски обыграв перед штрафной нескольких защитников и выстрелив из-под них в дальний угол. Агкацев дотянулся, но лишь переправил мяч ближе под штангу.



В перерыве Мурад Мусаев выпустил направо в защиту вместо оплошавшего в первом голе Пальцева поигравшего за сборную России Ваханию – и игра «Краснодара» заиграла новыми красками. Илья не только свёл к минимуму свободу атакующих игроков «Зенита» на своём фланге, но и впереди стал вскрывать его острыми проходами с подачами в штрафную. Однако только у «быков» начало что-то завязываться, как в кинжальной контратаке имени Педро отличился головой с его подачи Соболев. 0:3! И вновь Агкацев смог дотянуться до мяча, но не спасти.



Приговор? Нет! Почти тут же чёрно-зелёные восстановили прежнее отставание благодаря плотному удару Уткина с добиванием Батчи. А на 71-й минуте свой эпизод исполнил Кордоба, получивший в штрафной отличную скидку грудью от Вахании. 2:3, и играть ещё целых 20 минут!



И «





Лидирующая пятёрка уплотнилась до предела

И этот результат не только позволил сине-бело-голубым догнать чёрно-зелёных по очкам и сместить их с первого места, но и в целом максимально уплотнил лидирующую группу. «Спартак» свой матч 10-го тура сыграл вничью и упустил свой шанс возглавить таблицу. По итогам тура это ещё могут сделать ЦСКА (встреча с «Родиной» дома) и столичное «Динамо» («



Тем интереснее наблюдать за тем, что будет дальше! А кто станет чемпионом, по традиции покажут уже весенние туры.



Фото: Анна Мейер, Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит» Пауза в российском футболе на новинку от ФИФА – большое сдвоенное окно на игры национальных сборных – продлилась непривычно долго, целых три недели. Наградой за долгое ожидание стала назначенная на 10-й тур РПЛ встреча «Краснодара» и « Зенита » – сменяющих друг друга чемпионов трёх последних сезонов и неизменных соискателей главного приза на этом отрезке.«Быки» подошли к этому матчу лидерами турнирной таблицы с двухочковым отрывом от остальных, не потерпев в девяти стартовых играх ни одного поражения. Петербуржцы за этот же период проиграли трижды, но благодаря победам во всех шести остальных встречах отставали от южан всего на три очка, находясь при этом на пятом месте – позади дружной московской тройки « Спартака », « Динамо » и ЦСКА , скопившейся на отметке 19 очков.Многие поспешили объявить этот матч досрочной битвой за чемпионство, но вряд ли такое клише уместно для игры всего лишь 10-го тура – когда впереди ещё две трети чемпионата, и в том числе весь отрезок после зимней паузы, способной кардинально изменить состояние команд по ходу одного, формально, сезона. Тем не менее, значимость очной встречи чёрно-зелёных и сине-бело-голубых была очень высока – помимо трёх очков непосредственно за эту игру (и нуля проигравшему), успех или неудача в таком знаковом противостоянии способны сильно повлиять на моральное состояние команд и в дальнейших турах. Главный матч осени в российском футболе – без особых сомнений.Информационный разогрев перед матчем «Краснодара» и «Зенита» получился таким же звонким и боевым, как и сама игра. РПЛ в своих социальных сетях опубликовала яркий видеоанонс этой дуэли – а точнее, всей чемпионской интриги, представив ведущие гонку за главный трофей клубы в виде скоростных (и не очень) транспортных средств. Петербуржцы и кубанцы были обозначены как главные соискатели, при этом действующих чемпионов олицетворял в образе киногероя девяностых Безумного Макса совмещающий в себе нервность характера и футбольное мастерство Максим Глушенков. С ним авторы ролика точно попали в цель – «десятка» «Зенита» сыграл в игровом сценарии ключевую роль.Сами же клубы успели слегка поскандалить в соцсетях, устроив перепалку с применением стихотворных форм. Поводом выступила квота гостевых билетов, которую, по мнению петербуржцев, хозяева поля искусственно занизили. Примечательным моментом стала и попытка агрономов «Краснодара» поддержать своих с помощью художественно выстриженного газона – с силуэтом быка и лозунгом «Вперёд, быки!». По данным СМИ, этот перфоманс был воспринят официальными лицами лиги в штыки вплоть до запрета играть на таком поле – в итоге картинка и надпись были застрижены, но их остаточные следы во время трансляции вполне себе просматривались.Высокий нерв противостояния со стартовым свистком очень быстро проявился и в игре: соперники постоянно цепляли друг друга, шли в жёсткие подкаты, не чурались грязноватых отмашек в лицо в единоборствах. Одним из «героев» первого плана стал в этом Луис Энрике: то бразилец жёстко воткнулся локтем в рёбра Оласе в верховой борьбе, после чего уругвайца едва не заменили, то нервно отреагировал на фол того же Оласы, после чего оба получили по предупреждению, то уже самому Луису травмоопасно «причесал» колено шипами краснодарский соотечественник Жубал. В итоге первый тайм превратился в своеобразный футбольный клинч – команды увлечённо занимались рубкой друг с другом, а острых моментов создавали чуть.Так было до 40-й минуты матча, которая резко изменила характер игры. Глушенков воспользовался тонким пасом в штрафную подключившегося в огромную пустую зону на своём левом фланге Дугласа Сантоса и изящно перекинул с острого угла одновременно вратаря и бросившегося на перехват Жубала. 0:1! В добавленное время Максим удвоил преимущество гостей, мастерски обыграв перед штрафной нескольких защитников и выстрелив из-под них в дальний угол. Агкацев дотянулся, но лишь переправил мяч ближе под штангу.В перерыве Мурад Мусаев выпустил направо в защиту вместо оплошавшего в первом голе Пальцева поигравшего за сборную России Ваханию – и игра «Краснодара» заиграла новыми красками. Илья не только свёл к минимуму свободу атакующих игроков «Зенита» на своём фланге, но и впереди стал вскрывать его острыми проходами с подачами в штрафную. Однако только у «быков» начало что-то завязываться, как в кинжальной контратаке имени Педро отличился головой с его подачи Соболев. 0:3! И вновь Агкацев смог дотянуться до мяча, но не спасти.Приговор? Нет! Почти тут же чёрно-зелёные восстановили прежнее отставание благодаря плотному удару Уткина с добиванием Батчи. А на 71-й минуте свой эпизод исполнил Кордоба, получивший в штрафной отличную скидку грудью от Вахании. 2:3, и играть ещё целых 20 минут!И « Краснодар » забил было свой третий мяч – но получивший пас за линией защитников Батчи оказался в офсайде, и его гол справедливо отменили. А на 80-й минуте «быки» остались в меньшинстве. Хорошо отработавший главный рефери Инал Танашев всю игру старался поменьше в неё вмешиваться, и даже не поставил по возможному пенальти 50/50 в ворота каждой из команд, но проигнорировать подсказку ВАР после опаснейшего фола Тормены на Соболеве не мог: красная карточка была неизбежной. Южане пытались отыграться и вдесятером, но создать что-то верное уже не смогли – победу со счётом 3:2 в ключевом матче осени одержал «Зенит»! «Краснодар» же получил первое поражение в чемпионате в этом сезоне.И этот результат не только позволил сине-бело-голубым догнать чёрно-зелёных по очкам и сместить их с первого места, но и в целом максимально уплотнил лидирующую группу. «Спартак» свой матч 10-го тура сыграл вничью и упустил свой шанс возглавить таблицу. По итогам тура это ещё могут сделать ЦСКА (встреча с «Родиной» дома) и столичное «Динамо» (« Рубин » в гостях), и с высокой вероятностью вся пятёрка лидеров зафиксируется на ещё более тесном, чем ранее, диапазоне от 20 до 22 очков. В то время как победа «Краснодара», напротив, «размазала» бы эту группу на отрезок в шесть турнирных баллов.Тем интереснее наблюдать за тем, что будет дальше! А кто станет чемпионом, по традиции покажут уже весенние туры.

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