Федотов - о матче "Краснодар" - "Зенит": арбитр отсудил на уровне чемпионата мира

Фото: ФК "Зенит"

"Танашев здорово справился со своей работой - отсудил на уровне чемпионата мира.

К его работе в этом матче точно не может быть никаких вопросов. Все спорные эпизоды он спокойно и безошибочно разобрал. Видно, что его уважают игроки и тренеры с обеих сторон. Танашев ментально отлично готов, не реагирует на провокации со стороны игроков", - сказал Федотов.Напомним, на 65-й минуте VAR пригласил Танашева к монитору после того, как главный судья проигнорировал момент с падением Максима Глушенкова в штрафной соперника в результате контакта с хавбеком Дугласом Аугусто. По итогам видеопросмотра арбитр не согласился с коллегами и оставил свое изначальное решение.