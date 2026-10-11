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Захарян включён в стартовый состав "Реала Сосьедад" на матч с "Депортиво"

Российский полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян выйдет в стартовом составе на матч с "Депортиво".
Фото: Daisuke Nakashima / AFLO / Global Look Press
Встреча восьмого тура испанской Ла Лиги начнётся сегодня, 11 октября, в 17:15 по московскому времени. Это первый выход в стартовом составе для Захаряна с мая 2026-го года, когда игрок принял участие в матче с "Валенсией" (3:4) в 37-м туре чемпионата Испании сезона-2025/2026.

В текущем сезоне 23-летний Захарян провел четыре матча за "Реал Сосьедад" и пока не отметился результативными действиями.

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