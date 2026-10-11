Захарян включён в стартовый состав "Реала Сосьедад" на матч с "Депортиво"

Российский полузащитник " Реала Сосьедад" Арсен Захарян выйдет в стартовом составе на матч с "Депортиво".

Фото: Daisuke Nakashima / AFLO / Global Look Press

Встреча восьмого тура испанской Ла Лиги начнётся сегодня, 11 октября, в 17:15 по московскому времени. Это первый выход в стартовом составе для Захаряна с мая 2026-го года, когда игрок принял участие в матче с "Валенсией" (3:4) в 37-м туре чемпионата Испании сезона-2025/2026.



В текущем сезоне 23-летний Захарян провел четыре матча за "Реал Сосьедад" и пока не отметился результативными действиями.