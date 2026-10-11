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Стал известен главный кандидат на пост спортивного директора "Балтики" - источник

Стало известно, какого специалиста рассматривает "Балтика" на должность спортивного директора клуба.
Фото: ФК "Оренбург"
По информации источника, основным кандидатом на пост спортивного директора клуба является Дмитрий Андреев.

Ранее, с 2019 по 2024 год, российский специалист занимал аналогичную должность в "Оренбурге". С ноября 2025 до июня 2026 года он являлся скаутом в московском ЦСКА.

9 октября калининградская "Балтика" объявила об уходе Армена Маргаряна с поста спортивного директора клуба.

Источник: "Чемпионат"

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