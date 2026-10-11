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"Ахмат" сыграл вничью с "Балтикой" в матче 10-го тура РПЛ

"Ахмат" и "Балтика" не смогли выявить победителя во встрече 10-го тура чемпионата России.
Фото: ФК "Ахмат"
Встреча завершилась ничьей со счетом 0:0.

После этого матча калининградская "Балтика" расположилась на 8-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 12 очков. "Ахмат" с 11 баллами в своем активе занимает 11-е место.

Чемпионат России

10 тур

"Ахмат": Ульянов, Адамов, Цаке, Ибишев, Богосавац, Сидибе, Исмаэл Силва, Ромао (Келиано, 74), Касинтура, Садулаев, Конате (Максути, 68).

"Балтика": Латышонок, Бевеев, Варатынов (Андерсон, 65), Гассама, Муйоколо, Беликов, Чивич, Шильцов (Рядно, 85), И. Петров (Мендель, 46), М. Петров (Поспелов, 72), Оффор (Хиль, 46).

Предупреждения: Оффор, 32, Беликов, 49, Варатынов, 62, Келиано, 77, Мендель, 85, Исмаэл Силва, 88, Цаке, 90+4.

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