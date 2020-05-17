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Вартапетов считает, что сезон РПЛ нужно возобновлять, несмотря на заражение Фарфана коронавирусом

Экс-глава медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов выступил за то, чтобы доиграть нынешний сезон.
Фото: © РИА Новости
Напомним, ранее у полузащитника "Локомотива" и сборной Перу Джефферсона Фарфана выявили коронавирусную инфекцию.

15 мая стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня.

"Не думаю, что решение будет изменено. Здесь очень важно соблюдение тех протоколов, которые разработаны медицинским комитетом РФС еще в начале апреля. Там все очень четко расписано.

По классическим законам эпидемиологии, повторяю, коронавирус — не особо опасная инфекция. Так что играть нужно. И, естественно, принимать все меры предосторожности, как, допустим, и при гриппе", - цитирует Вартапетова "Спорт-Экспресс".

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Теги: Вартапетов Фарфан Локомотив
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