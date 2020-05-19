- Как долго смогу продолжать играть? Пока Бог хочет, чтобы я играл! Как говорит моя мама, в этой жизни может случиться что угодно. Может быть, это будет два года, три, четыре... У меня нет точной даты. Пока мое тело позволяет мне, и я все еще могу соревноваться и чувствовать себя счастливым на поле, буду продолжать играть, - приводит слова перуанца официальный сайт ФИФА.
Напомним, 35-летний Фарфан не выходил на поле за "Локомотив" в этом сезоне из-за травмы колена. Недавно появилась информация, что перуанец заболел коронавирусом. Он стал первым игроком РПЛ, у которого диагностировали болезнь.
За три года Фарфан сыграл в составе "железнодорожников" 48 матчей в РПЛ, забил 19 голов и отдал восемь голевых передач. Его контракт заканчивается в июне 2020 года. По информации из СМИ, продлен он не будет.
Фарфан рассказал, когда собирается завершить карьеру
Форвард московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан ответил на вопрос, когда он планирует завершить профессиональную карьеру футболиста.
Фото: Sportbox
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