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Фарфан рассказал, когда собирается завершить карьеру

Форвард московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан ответил на вопрос, когда он планирует завершить профессиональную карьеру футболиста.
Фото: Sportbox
- Как долго смогу продолжать играть? Пока Бог хочет, чтобы я играл! Как говорит моя мама, в этой жизни может случиться что угодно. Может быть, это будет два года, три, четыре... У меня нет точной даты. Пока мое тело позволяет мне, и я все еще могу соревноваться и чувствовать себя счастливым на поле, буду продолжать играть, - приводит слова перуанца официальный сайт ФИФА.

Напомним, 35-летний Фарфан не выходил на поле за "Локомотив" в этом сезоне из-за травмы колена. Недавно появилась информация, что перуанец заболел коронавирусом. Он стал первым игроком РПЛ, у которого диагностировали болезнь.

За три года Фарфан сыграл в составе "железнодорожников" 48 матчей в РПЛ, забил 19 голов и отдал восемь голевых передач. Его контракт заканчивается в июне 2020 года. По информации из СМИ, продлен он не будет.


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Теги: Фарфан Локомотив
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