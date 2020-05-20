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Газзаев: результаты последних лет, мягко говоря, не уровень ЦСКА

Председатель комитета Госдумы РФ по делам национальностей Валерий Газзаев выразил мнение, что сотрудничество с ВЭБ позволит московскому ЦСКА добиться хороших результатов.
Фото: РИА Новости
- ЦСКА будет помогать мощная структура ВЭБ.РФ, клуб вступил на новый этап развития. Это большая ответственность для главного тренера. Надеюсь, что в этом и следующем сезоне у ЦСКА будут уже хорошие результаты, и мы наконец-то перестанем говорить, что у ЦСКА молодая команда и ей надо расти. К сожалению, результаты последних лет, мягко говоря, не уровень ЦСКА, - приводит слова Газзаева ТАСС.

Напомним, ВЭБ стал владельцем 77,63% акций клуба из-за долгов ЦСКА перед компанией.

20 мая стало известно, что белорусский специалист Виктор Гончаренко продлил контракт с ЦСКА до конца следующего сезона.

65-летний Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001 по 2003, а также с 2004 по 2008 год. Под его руководством клуб выиграл три чемпионата, четыре Кубка, а также два Суперкубка России. Помимо этого, ЦСКА выиграл Кубок УЕФА.


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Теги: Газзаев ЦСКА
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